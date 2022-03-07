Ірпінь, Київщина: евакуація під обстрілами – фотогалерея

Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що керівництво держави робить «усе можливе», щоб забезпечити гуманітарні коридори.
«Це непросто. Адже російські терористи не тримають слово. Немає жалю навіть до діток і жінок, до поранених. Вони обстрілюють житлові квартали. Вони обстрілюють мирних людей під час евакуації», – сказав Резніков.
Раніше 7 березня Міноборони Росії заявило про намір з 9:00 припинити вогонь, щоб забезпечити гуманітарні коридори і дозволити евакуацію цивільного населення, але влада України це поки не підтверджувала. Напередодні війська РФ не дотримувалися зобов’язання не стріляти під час евакуації і обстрілювали цивільних, внаслідок чого є загиблі і поранені.
«Це непросто. Адже російські терористи не тримають слово. Немає жалю навіть до діток і жінок, до поранених. Вони обстрілюють житлові квартали. Вони обстрілюють мирних людей під час евакуації», – сказав Резніков.
Раніше 7 березня Міноборони Росії заявило про намір з 9:00 припинити вогонь, щоб забезпечити гуманітарні коридори і дозволити евакуацію цивільного населення, але влада України це поки не підтверджувала. Напередодні війська РФ не дотримувалися зобов’язання не стріляти під час евакуації і обстрілювали цивільних, внаслідок чого є загиблі і поранені.
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