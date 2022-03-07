Ірпінь, Київщина: евакуація під обстрілами – фотогалерея

7 «Це непросто. Адже російські терористи не тримають слово. Немає жалю навіть до діток і жінок, до поранених. Вони обстрілюють житлові квартали. Вони обстрілюють мирних людей під час евакуації», – сказав Резніков. Ірпінь, Київщина. 7 березня 2022 року