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Ірпінь, Київщина: евакуація під обстрілами – фотогалерея

Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що керівництво держави робить «усе можливе», щоб забезпечити гуманітарні коридори.

«Це непросто. Адже російські терористи не тримають слово. Немає жалю навіть до діток і жінок, до поранених. Вони обстрілюють житлові квартали. Вони обстрілюють мирних людей під час евакуації», – сказав Резніков.

Раніше 7 березня Міноборони Росії заявило про намір з 9:00 припинити вогонь, щоб забезпечити гуманітарні коридори і дозволити евакуацію цивільного населення, але влада України це поки не підтверджувала. Напередодні війська РФ не дотримувалися зобов’язання не стріляти під час евакуації і обстрілювали цивільних, внаслідок чого є загиблі і поранені.

Люди проходять через пошкоджений обстрілами російською армією міст в Ірпіні, що на Київщині.&nbsp;7 березня 2022 року
1 Люди проходять через пошкоджений обстрілами російською армією міст в Ірпіні, що на Київщині. 7 березня 2022 року
Ірпінь, Київщина. 7 березня 2022 року
2 Ірпінь, Київщина. 7 березня 2022 року
7 березня з міста Ірпеня, що на Київщині, вдалося евакуювати цивільних людей. Ірпінь, Київська область, 7 березня 2022 року
3 7 березня з міста Ірпеня, що на Київщині, вдалося евакуювати цивільних людей. Ірпінь, Київська область, 7 березня 2022 року
Ірпінь, Київщина. 7 березня 2022 року
4 Ірпінь, Київщина. 7 березня 2022 року
Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що керівництво держави робить &laquo;усе можливе&raquo;, щоб забезпечити гуманітарні коридори. Ірпінь, Київщина, 7 березня 2022 року
5 Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що керівництво держави робить «усе можливе», щоб забезпечити гуманітарні коридори. Ірпінь, Київщина, 7 березня 2022 року
Ірпінь, Київщина. 7 березня 2022 року
6 Ірпінь, Київщина. 7 березня 2022 року
&laquo;Це непросто. Адже російські терористи не тримають слово. Немає жалю навіть до діток і жінок, до поранених. Вони обстрілюють житлові квартали. Вони обстрілюють мирних людей під час евакуації&raquo;, &ndash; сказав Резніков.&nbsp;Ірпінь, Київщина. 7 березня 2022 року
7 «Це непросто. Адже російські терористи не тримають слово. Немає жалю навіть до діток і жінок, до поранених. Вони обстрілюють житлові квартали. Вони обстрілюють мирних людей під час евакуації», – сказав Резніков. Ірпінь, Київщина. 7 березня 2022 року
Ірпінь, Київщина. 7 березня 2022 року
8 Ірпінь, Київщина. 7 березня 2022 року
Раніше 7 березня Міноборони Росії заявило про намір з 9:00 припинити вогонь, щоб забезпечити гуманітарні коридори і дозволити евакуацію цивільного населення, але влада України це поки не підтверджувала.&nbsp;Ірпінь, Київщина. 7 березня 2022 року
9 Раніше 7 березня Міноборони Росії заявило про намір з 9:00 припинити вогонь, щоб забезпечити гуманітарні коридори і дозволити евакуацію цивільного населення, але влада України це поки не підтверджувала. Ірпінь, Київщина. 7 березня 2022 року
Ірпінь, Київщина. 7 березня 2022 року
10 Ірпінь, Київщина. 7 березня 2022 року
Напередодні війська РФ не дотримувалися зобов&rsquo;язання не стріляти під час евакуації і&nbsp;обстрілювали цивільних, внаслідок чого є загиблі і поранені.&nbsp;Ірпінь, Київщина. 7 березня 2022 року
11 Напередодні війська РФ не дотримувалися зобов’язання не стріляти під час евакуації і обстрілювали цивільних, внаслідок чого є загиблі і поранені. Ірпінь, Київщина. 7 березня 2022 року
Ірпінь, Київщина. 7 березня 2022 року
12 Ірпінь, Київщина. 7 березня 2022 року
Ірпінь, Київщина. 7 березня 2022 року. &laquo;Дітей двохсотих вивозили&raquo;, &ndash; сказав 6 березня представник тероборони Ірпеня
13 Ірпінь, Київщина. 7 березня 2022 року.

«Дітей двохсотих вивозили», – сказав 6 березня представник тероборони Ірпеня
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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