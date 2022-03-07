Літак, яким користувався Янукович в Україні, приземлився в Мінську

Приватний літак Dassault Falcon 900С з бортовим номером RA-09617, яким за часів свого президентства в Україні користувався Віктор Янукович, приземлився в аеропорту Мінська. Про це свідчать дані з сайту моніторингу повітряних суден FlightRadar.

Відповідно до цих даних, борт вилетів з аеропорту «Внуково» в Москві о 13:30 за київським часом і за годину приземлився в аеропорту Мінська. Саме в Білорусі 7 березня о 16:00 запланований третій раунд переговорів між делегаціями України і Росії, про що раніше повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За часів президентства Януковича, літак мав бортовий номер UR-CRD та належав українській компанії ТОВ «Центравіа».

Потім, після втечі Януковича, у червні 2014-го року літак перереєстрували на компанію Boutique Aviation LTD з острова Мен, який є коронним володінням Великої Британії. Тоді ж літак змінив і бортовий номер на M-TSKW.

Згодом, за даними сайту моніторингу повітряних суден OneSpotter, у липні 2020 року він знову змінив реєстрацію на російську – RA-09617. За даними сайту, експлуатантом літака стала російська авіакомпанія «Северо-Запад». На її сайті можна замовити чартерний переліт цим літаком.

Журналісти «Схем» (Радіо Свобода) проаналізували, що з початку повномасштабного російського вторгнення цей літак декілька разів літав із Сочі до Москви і назад. Зокрема, 25 лютого борт вилетів із Сочі в Москву і того ж дня повернувся. Згодом, 4 березня, він знову вилетів із аеропорту Сочі до столиці РФ і того ж дня прибув назад.

5 березня літак вилетів з аеропорту Сочі в Москву, а наступного дня попрямував до Санкт-Петербурга і того ж дня повернувся до Москви. Звідти, вже 7 березня, літак вилетів до Мінська, де має відбутися третій раунд перемовин між РФ та Україною.

У 2016 році російський опозиційний канал «Дождь» публікував розслідування про те, що Віктор Янукович, ймовірно, оселився в Хостинському районі Сочі на схилах гори Благодать. Журналісти показали будинок, де може проживати український експрезидент, який візуально схожий на «хонку» Януковича в його колишній резиденції «Межигір’я».