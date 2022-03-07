Третій раунд переговорів між Україною і РФ почнеться о 16:00 – Подоляк

Третій раунд переговорів між делегаціями України і Росії має початися о 16:00 7 березня, повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Переговори з РФ. Третій раунд. Початок о 16:00 за київським часом. Делегація – без змін», – написав він у твітері.

Попередні два раунди переговорів пройшли 28 лютого і 3 березня. Під час останнього українська делегація повідомила про домовленість щодо організації гуманітарних коридорів для евакуації людей із міст, які обстрілюють російські сили.

Попри оголошені наміри, російські війська продовжували обстріли в заявлений час тиші, звинувачуючи при цьому українську сторону у зриві домовленостей.

В офісі президента України Володимира Зеленського перед початком переговорів заявляли, що Київ наполягатиме на негайному припиненні вогню і повному виведенні російських військ з України.