YouTube видалив канали російського телеведучого Соловйова

Адміністрація відеохостингу YouTube видалила канали російського телеведучого Володимира Соловйова «Соловйов Live» та його телевізійної програми «Недільний вечір із Володимиром Соловйовим».

Ведучий назвав ці рішення «оголошенням війни» і закликав закрити YouTube у Росії.

При цьому він заявив, що продовжуватиме робити своє шоу на західному відеохостингу, розміщуючи у своїх соцмережах посилання на трансляцію безпосередньо перед ефіром.

Раніше YouTube видалив кілька каналів, які належали російській інформаційній мережі Russia Today. Наприкінці лютого її керівниця Маргарита Симоньян, як і Володимир Соловйов, потрапила під санкції Євросоюзу через визнання Росією незалежності так званих «ДНР» та «ЛНР». Канада також ввела санкції проти Соловйова. А влада Італії наклала арешт на дві його вілли на озері Комо.