Влада Італії наклала арешт на нерухомість Усманова і Соловйова – La Repubblica

Влада Італії наклала арешт на нерухомість російського бізнесмена Алішера Усманова і телеведучого Володимира Соловйова, які були внесені до санкційних списків Євросоюзу.

За даними газети La Repubblica, йдеться про дві вілли Соловйова на озері Комо, а також про віллу Усманова на Сардинії.

Раніше були заарештовані дві супер’яхти власника «Северсталі» Олексія Мордашова і власника Volga Group Геннадія Тимченка, а також вілла в Тоскані колишнього депутата Держдуми РФ Олега Савченка.

3 березня влада Німеччини заарештувала в Гамбурзі 156-метрову яхту Алішера Усманова. Вартість яхти «Ділбар» оцінюється у 600 мільйонів доларів. Вона була на гамбурзькому суднобудівному заводі Blohm+Voss на ремонті з жовтня минулого року.