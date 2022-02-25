Путін не переймається через санкції – сенатор США

Економічні санкції Заходу навряд чи зможуть спинити агресію Росії проти України. Про це в інтервʼю Радіо Свобода 25 лютого сказав сенатор-республіканець від штату Луїзіана Білл Кессіді.

«Путін і його група олігархів-клептократів украли вже так багато грошей із російської економіки, що вони до певної міри стали ізольованими. У Путіна є приватна яхта, яка коштує 100 мільйонів доларів, як мені казали. Він може жити на цій яхті з прислугою, ікрою та горілкою, насолоджуватися життям у той час, коли країна житиме під тиском санкцій. Тож я не впевнений, що він узагалі переймається через санкції», – сказав Кессіді.

Раніше 25 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що міжнародна коаліція на захист України та миру продовжує посилюватися.

«Світ підтримує Україну. Міжнародна коаліція на захист України та миру продовжує посилюватися. Вчора до неї входило 58 країн та 6 міжнародних організацій. Станом на зараз – вже 73 країни та 9 міжнародних організацій», – написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.

Так у Кремлі відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про необхідність «сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей».