ЗСУ збили штурмовик і вертоліт Росії в зоні ООС

Близько опівночі 26 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних сил ЗСУ були збиті вертоліт та штурмовик Су-25 російської армії. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Раніше цієї ж ночі українські військові збили російський військовий транспортник Іл-76, який прямував до Василькова, та Су-25 – на шляху до Вінниці.

Опівночі 26 лютого президент України Володимир Зеленський оприлюднив чергове звернення до нації, в якому повідомив про надзвичайну важливість нинішньої ночі для долі держави та всіх українців.

«Ця ніч буде більш тяжкою, ніж день. Під ударом багато міст нашої держави – Чернігів, Суми, Харків, наші дівчата, наші хлопці на Донбасі, міста півдня України. Особлива увага – Києву. Не можна втратити столицю… Цієї ночі ворог застосує усі наявні в нього сили, щоб зламати наш опір – підло, жорстко і не по-людськи. Цієї ночі вони підуть на штурм», – попередив глава держави.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.

Так у Кремлі відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про необхідність «сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей».