НАТО навряд чи патрулюватиме повітряний простір України – сенатор США

НАТО навряд чи розпочне патрулювати авіаційний простір України. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода 25 лютого сказав сенатор-республіканець від штату Луїзіана Білл Кессіді.

«Я так не думаю. Україна не підпадає під дію 5-ї статті договору про колективну безпеку», – сказав Кессіді.

Раніше у соціальних мережах почали ширитися заклики до НАТО почати патрулювати авіаційний простір України, щоб не допустити входження у нього російських військових літаків.

Раніше 25 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що міжнародна коаліція на захист України та миру продовжує посилюватися.

«Світ підтримує Україну. Міжнародна коаліція на захист України та миру продовжує посилюватися. Вчора до неї входило 58 країн та 6 міжнародних організацій. Станом на зараз – уже 73 країни та 9 міжнародних організацій», – написав він у фейсбуці.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.

Так у Кремлі відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про необхідність «сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей».