Канада ввела санкції проти 10 росіян, причетних до вторгнення в Україну

Уряд Канади повідомив про санкції проти десяти росіян, причетних до вторгнення Росії в Україну. Як заявив прем’єр-міністр Джастін Трюдо, у списку – колишні та нинішні високопосадовці, олігархи та прихильники російської влади.

На сайті уряду Канади вказано, що під санкції потрапляють речник президента Росії Дмитро Пєсков, міністр охорони здоров’я Михайло Мурашко, син голови правління «Россільгоспбанку» Миколи Патрушева Дмитро, депутат Держдуми Павло Крашенінников, ведучий державного телеканалу «Росія 1» Володимир Соловйов, головний редактор RT Маргарита Сімоньян, гендиректор «Першого каналу» Костянтин Ернст, олігарх Олег Дерипаска, а також Віктор Гаврилов та Дмитро Іванов.

Джастін Трюдо зазначив, що ці імена взяті зі списку, складеного російським опозиційним лідером Олексієм Навальним. Він зазначив, що санкції спрямовані на посилення тиску на оточення президента Росії Володимира Путіна.

До того Канада ввела персональні санкції проти самого Володимира Путіна та очільника МЗС Росії Сергія Лаврова.

Канада раніше вже ввела санкції щодо десяти ключових співробітників «Газпрому» та «Роснефти», заборонила імпорт сирої нафти з Росії та проведення транзакцій з Центральним банком Росії. Також Канадою було заблоковано активи суверенних фондів РФ та угоди з ними.

23 лютого після визнання Кремлем так званих «ДНР» та «ЛНР» Канада заборонила своїм громадянам і компаніям вести будь-які фінансові операції з ними та брати участь у купівлі суверенного боргу Росії. Санкції стосуються двох держбанків та депутатів Держдуми, які проголосували за визнання псевдореспублік.

Наступного дня Канада запровадила додаткові санкції проти 382 фізичних та юридичних осіб Росії. Під санкціями опинилися члени Ради безпеки РФ, зокрема міністр фінансів Антон Силуанов, міністр оборони Сергій Шойгу, міністр юстиції Костянтин Чуйченко, депутати, які голосували за визнання незалежності так званих «ДНР» та «ЛНР», бізнесмени Борис та Роман Ротенберги, голова «Роснефти» Ігор Сєчін, голова правління «Сбер» Герман Греф. У списку санкцій також опинилися «Сбер», «Альфа-банк», РЖД, банк ВТБ, «Газпром» і «Транснефть». Було також скасовано експортні дозволи, видані Росії.