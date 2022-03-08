Авіаудари по Харкову та Ізюму: повідомлено про підозру російському льотчику

В Офісі генерального прокурора заявили, що льотчику-підполковнику, заступникові командира одного з авіаційних полків збройних сил Росії повідомлено про підозру за фактом бомбардування Харкова та Ізюма.

«За даними слідства, 24 лютого та 3 березня 2022 року підозрюваний та штурман, виконуючи незаконний наказ командувача армії військово-повітряних сил протиповітряної оборони РФ, злетіли з аеродрому у м. Воронежі Російської Федерації, незаконно перетнули державний кордон України та завдали авіаудари по м. Ізюм Харківської області. Внаслідок цих дій загинуло 8 мирних мешканців. Крім того, 6 березня 2022 року ці ж особи здійснили бомбардування м. Харкова з метою знищення регулярних частин ЗСУ. Внаслідок цього у Харкові повністю та частково зруйновано багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, медичні установи, заклади освіти та гуртожитки», – повідомили в ОГП.

Повідомляється, що літак, яким керував підозрюваний, був уражений військовослужбовцями ЗСУ, після падіння його затримали.

За даними ОГП, підозру оголошено за статтями про посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, що призвела до загибелі людей, а також про порушення законів та звичаїв війни.

Досудове розслідування триває.

Тим часом управління Служби безпеки України в Харківській області повідомило, що відкрило кримінальне провадження щодо льотчика та штурмана російського винищувача, збитого українськими військовими 6 березня під час чергової атаки на мирні квартали Харкова.

«Слідчі СБУ встановили, що екіпаж у складі льотчика Максима Криштопи та штурмана Олега Норіна в період із 24 лютого до 6 березня здійснював бомбардування житлових кварталів із метою знищення мирного населення. Для атак вони використовували некеровані півтонні бомби», – йдеться в повідомленні УСБУ у Харківській області.

У відомстві зазначили, що льотчика затримали після катапультування, а штурмана очікують затримати найближчим часом.

Від початку російського вторгнення і станом на 7 березня у Харківській області, за даними поліції, через артобстріли і бойові дії загинули 230 людей, поранені – 494. Серед загиблих є п’ятеро дітей.