США не виступали проти того, щоб Польща передала свої літаки Україні – Білий дім

США не заперечували проти того, щоб Польща передала свої винищувачі Україні, це рішення має ухвалювати сама Варшава, заявила на брифінгу 7 березня речниця Білого дому Джен Псакі.

«Ми працюємо з Польщею над цим питанням і консультуємось із рештою наших союзників по НАТО. Це суверенне рішення Польщі. Ми жодним чином не виступали проти того, щоб Польща передала Україні літаки… Є низка складних практичних питань, у тому числі, як літаки будуть передані з Польщі в Україну, звідки вони вилетять, де приземляться. Це все дуже важливі питання», – сказала Псакі.

Вона додала, що передача американських літаків Польщі замість радянських, які Варшава може передати Україні, займе тривалий час.

На запитання про те, чи лише питання логістики є перешкодою, а не занепокоєння президента, що постачання Польщею цих літаків може загострити конфлікт з Росією, Псакі відповіла: «Тут є важливе питання, якого я трохи торкнулася, про те, звідки вони злітають і де приземляються, так? У Польщі є авіабаза, яка є авіабазою НАТО. Якщо плани – літаки вилітають звідти, – це може бути складною обставиною», – сказала речниця.

Джен Псакі також зазначила, що США не планують відправляти своїх військових для захисту України: «Президент Байден цього не робитиме».

«Ми продовжуємо робити все можливе, щоб надати Україні допомогу в галузі безпеки на суму 1 мільярд доларів… Ми робимо все, що на користь Сполучених Штатів, на користь наших партнерів по НАТО, щоб чинити тиск на президента Путіна, підтримати українців, які хоробро і мужньо борються», – наголосила вона.

6 березня державний секретар США Ентоні Блінкен в ефірі програми Face the Nation заявив, що Сполучені Штати не будуть проти, якщо країни НАТО нададуть військові літаки Україні.

Блінкен припустив, що агресія Росії проти України «на жаль, буде тривати якийсь час». На питання, чи США блокуватимуть надання, наприклад, Польщею військових літаків України, державний секретар відповів негативно.

«Ні, це матиме «зелене світло». Насправді, ми говоримо з нашими польськими друзями просто зараз про те, що ми можемо зробити аби підтримати їх, якщо вони насправді вирішать надати ці військові літаки українцям – що ми зможемо зробити, як зможемо допомогти, щоб у них було чим замінити літаки, які вони передадуть українцям. Ми дуже активно обговорюємо це з ними», – розповів Блінкен.

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Після цього представник польського уряду Пьотр Мюллер заявив, що Польща наразі не ухвалила ніяких рішень щодо передачі літаків Україні.

«Що стосується питання передачі літаків, то можу лише повторити, що на даний момент жодних рішень з цього приводу не ухвалено. Зараз йде дискусія щодо масштабів діяльності Північноатлантичного альянсу, але це обговорення, яке ще триває, ніяких рішень не ухвалено», – цитують слова Мюллера польські ЗМІ.

Він також наголосив, що інформація про те, що з території Польщі вилітають літаки бойового призначення в Україну, не відповідає дійсності.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.