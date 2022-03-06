Країни НАТО мають «зелене світло» від США, якщо вирішать надати Україні військові літаки – Блінкен

Сполучені Штати не будуть проти, якщо країни НАТО нададуть військові літаки Україні. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в ефірі програми Face the Nation 6 березня.

Блінкен припустив, що агресія Росії проти України «на жаль, буде тривати якийсь час». На питання, чи США блокуватимуть надання, наприклад, Польщею військових літаків України, державний секретар відповів негативно.

«Ні, це матиме «зелене світло». Насправді, ми говоримо з нашими польськими друзями просто зараз про те, що ми можемо зробити аби підтримати їх, якщо вони насправді вирішать надати ці військові літаки українцям – що ми зможемо зробити, як зможемо допомогти, щоб у них було чим замінити літаки, які вони передадуть українцям. Ми дуже активно обговорюємо це з ними», – розповів Блінкен.

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Він додав, що під час свого турне Європою продовжує обговорювати з союзниками США по НАТО, Євросоюзу та «Групою семи» додаткові санкції проти Росії, які планується впроваджувати найближчими днями. Також обговорення стосуються «подальших кроків із надання українцям того, що їм потрібно для захисту від російської агресії».

«Путін продовжує цю агресію, ось чому я сказав, що боюся, що це триватиме якийсь час. Але вона закінчиться, і закінчиться перемогою України. Тому що, хай навіть Путін має можливості, в нього є люди і обладнання, щоб продовжувати тиснути на неймовірно сміливих і стійких українців, виграти битву – не те саме, що виграти війну. Зайняти місто – не те саме, що завоювати розуми й серця українців», – додав державний секретар США.

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Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.