У Сумах внаслідок авіаудару РФ загинули 9 людей, серед них двоє дітей – ДСНС

Внаслідок авіаудару по житловому сектору Сум 7 березня, за попередніми даними, загинули дев’ятеро людей, зокрема дві дитини, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«7 березня в місті Суми ворожа авіація підступно нанесла удар по житлових будинках, розташованих по вул. Роменська та Спартака. О 23:09 на місце події виїжджали рятувальники, які розбирали зруйновані конструкції будинків та ліквідовували пожежу. Вдалося деблокувати жінку, травмовану передали медикам», – йдеться в повідомленні ДСНС вранці 8 березня.

Раніше голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що російські війська 7 березня завдали авіаудару по Сумах і Охтирці Сумської області. Крім того, він повідомив, що вдень 7 березня у Сумському районі четверо бійців тероборони загинули під час бою з російськими військами.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.