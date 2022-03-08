Верещук: о 10:00 має початися евакуація з Сум

Віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що 8 березня має запрацювати гуманітарний коридор для Сум, що офіційно погодило Міноборони Росії у листі до Міжнародного комітету Червоного Хреста.

За її словами, маршрут для евакуації людей один: Суми, Голубівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. Жодні інші маршрути не погоджувались, наголосила Верещук на брифінгу 8 березня.

«Ми вже маємо інформацію про те, що російська сторона запланувала зрив роботи гуманітарних коридорів. Готуються маніпуляції з маршрутом, щоб змусити людей поїхати іншим шляхом – непогодженим і небезпечним. Закликаємо російську сторону не вдаватися до маніпулятивних дій і виконати обіцянку, зафіксовану документально», – наголосила Верещук.

Вона додала, що йдеться про евакуацію з Сум до Полтави цивільних, зокрема іноземних студентів з Індії і Китаю, а також про доставку гуманітарним коридором до Сум їжі і ліків.

Українська сторона повністю готова забезпечити весь шлях за погодженим маршрутом, наголосила міністерка.

Вона уточнила, що гуманітарний коридор діятиме з 9:00 до 21:00, а перша колона має почати рух з міста Суми о 10:00.

Раніше сьогодні ДСНС України повідомило, що внаслідок авіаудару по житловому сектору Сум 7 березня, за попередніми даними, загинули дев’ятеро людей, зокрема дві дитини.

У попередні дні погоджені з РФ гуманітарні коридори не давали змоги провести евакуацію людей через те, що російські війська не дотримувалися зобов’язань і продовжували обстріли.