Поранені діти в підвалах: хто чекає на зелений коридор з Бучі, Ірпеня, Бородянки

Передмістя Києва в облозі. Буча, Ірпінь, Ворзель, Гостомель – міста, де постійно ведуться бойові дії. Там застрягли цивільні, й останні дні військові та волонтери намагалися провести їхню евакуацію. Це не вдається через обстріли російської армії. Хтось намагається прорватися на свій страх і ризик. Іноді це закінчується трагедією: наш журналіст став свідком того, як військові Росії стріляють по них навмисне. Фонд Повернись живим також зафіксував факти прикриття цивільними.





Чоловік їхав на велосипеді – його застрелили. Буча

Люди зовсім у відчаї, два дні немає світла, газу, води

«Люди зовсім у відчаї, два дні немає світла, газу, води. Стає холодно, починають готувати їжу на багаттях біля дому. Техніки та військових русні, як риби в бочці», – розповідає радіо Донбас.Реалії один з жителів Бучі.

Росіяни вигнали людей з бомбосховища в садку й засіли там

«Говорив телефоном з жінкою з Бучі. Росіяни частково ховаються, стоять в житлових будинках. Як багатоповерхових, так і приватних. Вони вигнали людей з бомбосховища в садку й засіли там. Постійно їздить техніка в напрямку на Ірпінь. Поки ми говорили, вона дивилася у вікно: чоловік їхав на велосипеді – його застрелили», – це вже свідчення іншого жителя міста. Що

Також місцеві жителі пишуть, що зв’язку з сусіднім Ірпенем немає. Людей вибірково пропускають через Стоянку. І поки це єдиний шлях. Однак він небезпечний.



«Нам ще дуже пощастило проїхати російський блокпост. Там на виїзді на Стоянку одна машина неподалік стояла підірвана, і людина поруч лежала, не знаю чи вже мертва чи вмирала» – розповів один з очевидців ситуації.

Загалом тільки в Бучі більше 100 заявок на евакуацію, розповідає журналістка і волонтер фонду «Повернись живим» Ольга Омельянчук.

Вагітна жінка із двома маленькими дітьми в підвалі. Без їжі і без зв’язку

«Люди переважно пишуть мені у фейсбуці. Заявки, на які ти не можеш реагувати без емоцій. Наприклад, вагітна жінка із двома маленькими дітьми в підвалі. Без їжі і без зв’язку. Знайдіть їх по орієнтирах. І скидають мені, як там виглядають двері в підвал, яка приблизна адреса», – розповідає Ольга.

В Бучі, за її словами, дуже багато стареньких людей. А також є поранені діти.



«Мені написали про поранену дівчинку. Їй 9 років. Її звати Саша. Її вітчима вбили, і вона з мамою в підвалі. Надати допомогу їй не можуть».

Проїхати до людей неможливо. З більшістю з них вже немає зв’язку. По суті єдиний спосіб евакуації зараз – на свій страх і ризик йти пішки.

Усі чекають на "зелений коридор", але ми бачили "зелений коридор" від росіян в Маріуполі...

«Усі чекають на "зелений коридор", але ми бачили "зелений коридор" від росіян в Маріуполі... Тому я зараз просто чекаю якусь інформацію від людей з влади про хоч якусь можливість людей вивезти. Автівки та водії, які готові везти людей, є. Де посилити у Києві у разі чого, теж знайдемо. Треба лише людей забрати», – говорить Ольга Омельянчук.

Евакуація під мінометні обстріли. Ірпінь

Сьогодні тривала евакуація населення з Ірпеня.

«Попри обстріли і захоплення міста ворогом сьогодні поліцейські з військовими вивели з зони бойових дій 200 цивільних, з них 50 – діти та один поранений. Евакуація проводилася поблизу села Романівка під мінометним обстрілом ворога. Нині життю та здоров’ю людей нічого не загрожує», – йдеться в повідомленні МВС у телеграм-каналі.



Вранці кореспондент Радіо Свобода повідомив, що під час евакуації з Ірпеня війська РФ відкрили вогонь по цивільних, і щонайменше троє людей загинули, в тому числі – двоє дітей, ще одна людина – в тяжкому стані через поранення.

Ввечері мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що під час евакуації загинули 8 людей. Серед них - діти.

Також Ірпінь відключили від газопостачання, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

«Годину тому ми змушені були відключити Ірпінь від газопостачання через потрапляння бойового снаряду в газопровід! Це стало наслідком протиправних дій Росії, яка нехтує правилами ведення війни та масово обстрілює цивільне населення!» – прокоментував Кулеба.

Передмістя Києва за останні дні зазнали масштабних руйнувань з боку військ РФ, які ракетами розбомбили, зокрема, Бучу, Ірпінь, Гостомель, Бородянку, Васильків, Ворзель.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість обстрілює житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.