HRW про Маріуполь: необхідно провести евакуацію та забезпечити цивільних найнеобхіднішим

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила про необхідність забезпечення евакуації мирних жителів Маріуполя, які «потрапили у пастку російського штурму».

Організація наголошує, що містяни кілька днів не мають доступу до водопроводу, електрики, тепла і належного зв’язку, «живучи під постійною загрозою російських бомбардувань».

«І російським, і українським силам треба вжити необхідних кроків, щоб дозволити мирним жителям безпечно залишити місто і забезпечити задоволення основних потреб цивільних осіб», – заявив дослідник криз та конфліктів HRW Джонатан Педно.

Він додав, що понад 200 тисяч мирних жителів, які опинилися в пастці у Маріуполі, стикаються з «подвійною небезпекою – безперервними обстрілами і все більш гострою нестачею чистої води».

«Сторони, які не виконують своїх міжнародно-правових зобов’язань щодо термінового врегулювання гуманітарної кризи в Маріуполі, мають бути притягнуті до відповідальності», – сказав Педно.

Маріуполь із 3 березня залишається без електроенергії, води й опалення, у місті також практично відсутній мобільний зв’язок.

Спроби евакуювати мирних жителів з Маріуполя 5 і 6 березня зірвалися, бо російські війська продовжили обстріли, попри обіцянки. При цьому Росія звинуватила українську сторону в тому, що створити гуманітарний коридор не вдалося.

7 березня Міноборони Росії оголосило про нібито відкриття «гуманітарних коридорів», в тому числі у Маріуполі, для евакуації населення на територію Росії і Білорусі, – при цьому не припиняючи обстрілів. Українська сторона назвала цей крок «повністю аморальним», а речник президента Володимира Зеленського заявив, що громадянам України потрібно дозволити залишати свої домівки через українську територію.