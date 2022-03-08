«Я оголошую нові санкції. Ми забороняємо весь імпорт нафти. Це означає, що російська нафта не буде імпортуватися», – сказав він.
За словами Байдена, цей крок має «потужну двопартійну підтримку». «І республіканці, і демократи дуже чітко висловлюються, що це треба зробити», – наголосив президент США.
Водночас він зазначив, що європейські партнери Вашингтона наразі можуть бути не в змозі запровадити аналогічні обмеження.
Байден оголосив нові санкції проти Путіна і Росії за війну в Україні (відео)
«Я оголошую нові санкції. Ми забороняємо весь імпорт нафти. Це означає, що російська нафта не буде імпортуватися», – сказав він.
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