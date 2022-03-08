«Я оголошую нові санкції. Ми забороняємо весь імпорт нафти. Це означає, що російська нафта не буде імпортуватися», – сказав він.



За словами Байдена, цей крок має «потужну двопартійну підтримку». «І республіканці, і демократи дуже чітко висловлюються, що це треба зробити», – наголосив президент США.



Водночас він зазначив, що європейські партнери Вашингтона наразі можуть бути не в змозі запровадити аналогічні обмеження.