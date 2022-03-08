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Байден оголосив нові санкції проти Путіна і Росії за війну в Україні (відео)

Байден оголосив нові санкції проти Путіна і Росії за війну в Україні (відео)
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Байден оголосив нові санкції проти Путіна і Росії за війну в Україні (відео)

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Сполучені Штати Америки забороняють весь імпорт нафти з Росії, заявив президент США Джо Байден у своєму зверненні 8 березня.

«Я оголошую нові санкції. Ми забороняємо весь імпорт нафти. Це означає, що російська нафта не буде імпортуватися», – сказав він.

За словами Байдена, цей крок має «потужну двопартійну підтримку». «І республіканці, і демократи дуже чітко висловлюються, що це треба зробити», – наголосив президент США.

Водночас він зазначив, що європейські партнери Вашингтона наразі можуть бути не в змозі запровадити аналогічні обмеження.

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