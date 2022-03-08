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«Укроборонпром» виплатить 1 мільйон доларів за кожен захоплений російський літак – Арахамія

Згідно з даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 8 березня російська армія вже втратила в Україні 48 літаків та 80 гелікоптерів.

Державний концерн «Укроборонпром» готовий виплатити мільйон доларів США за кожний вкрадений чи трофейний літак російської армії. Про це повідомляє голова фракції «Слуга народу», член парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Давид Арахамія.

За його словами, також продовжує діяти обіцянка виплатити пів мільйона доларів США за кожен захоплений російський гелікоптер у робочому стані.

«Пілотам РФ, які готові брати участь у програмі, гарантуємо видачу громадянства вільної країни», – також повідомив Арахамія.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 8 березня російська армія вже втратила в Україні 48 літаків та 80 гелікоптерів.

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Війна Росії проти України триває 13-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.

Пожежа на складі під Києвом. Туди потрапили уламки крилатої ракети Росії, яку збила ППО України – фотогалерея
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Пожежа на складі під Києвом. Туди потрапили уламки крилатої ракети Росії, яку збила ППО України – фотогалерея

Українська ППО 8 березня збила російську крилату ракету «Калібр» над Калинівкою, Броварський район, Київська область. Її уламки впали на Митний склад під Києвом. Через це там виникла пожежа. На місці працюють рятувальники.
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