«Укроборонпром» виплатить 1 мільйон доларів за кожен захоплений російський літак – Арахамія

Державний концерн «Укроборонпром» готовий виплатити мільйон доларів США за кожний вкрадений чи трофейний літак російської армії. Про це повідомляє голова фракції «Слуга народу», член парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Давид Арахамія.

За його словами, також продовжує діяти обіцянка виплатити пів мільйона доларів США за кожен захоплений російський гелікоптер у робочому стані.

«Пілотам РФ, які готові брати участь у програмі, гарантуємо видачу громадянства вільної країни», – також повідомив Арахамія.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 8 березня російська армія вже втратила в Україні 48 літаків та 80 гелікоптерів.

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Війна Росії проти України триває 13-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.