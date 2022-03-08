Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

У Генштабі назвали втрати Росії: понад 12 тисяч військових, 48 літаків, 80 гелікоптерів

Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Незалежного підтвердження даних наразі немає

Генеральний штаб Збройних сил України 8 березня оприлюднив оновлені дані щодо втрат російських військ від початку масштабного вторгнення РФ до України. Згідно з цими даними, російські війська втратили орієнтовно понад 12 тисяч особового складу.

Крім того, армія РФ у війні в Україні втратила:

  • 303 танки
  • 1036 бойових броньованих машин
  • 120 артилерійських систем
  • 56 РСЗВ
  • 27 засобів ППО
  • 48 літаків
  • 80 гелікоптерів
  • 474 одиниці автомобільної техніки
  • три кораблі /катери
  • 60 цистерн із ПММ
  • 7 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

У Генштабі уточнили, що ці дані уточнюються, а підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.

Війна Росії проти України триває 13-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG