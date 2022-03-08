У Генштабі назвали втрати Росії: понад 12 тисяч військових, 48 літаків, 80 гелікоптерів

Генеральний штаб Збройних сил України 8 березня оприлюднив оновлені дані щодо втрат російських військ від початку масштабного вторгнення РФ до України. Згідно з цими даними, російські війська втратили орієнтовно понад 12 тисяч особового складу.
Крім того, армія РФ у війні в Україні втратила:
- 303 танки
- 1036 бойових броньованих машин
- 120 артилерійських систем
- 56 РСЗВ
- 27 засобів ППО
- 48 літаків
- 80 гелікоптерів
- 474 одиниці автомобільної техніки
- три кораблі /катери
- 60 цистерн із ПММ
- 7 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
У Генштабі уточнили, що ці дані уточнюються, а підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.
Війна Росії проти України триває 13-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».
Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.
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