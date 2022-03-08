У Генштабі назвали втрати Росії: понад 12 тисяч військових, 48 літаків, 80 гелікоптерів

Генеральний штаб Збройних сил України 8 березня оприлюднив оновлені дані щодо втрат російських військ від початку масштабного вторгнення РФ до України. Згідно з цими даними, російські війська втратили орієнтовно понад 12 тисяч особового складу.

Крім того, армія РФ у війні в Україні втратила:

303 танки

1036 бойових броньованих машин

120 артилерійських систем

56 РСЗВ

27 засобів ППО

48 літаків

80 гелікоптерів

474 одиниці автомобільної техніки

три кораблі /катери

60 цистерн із ПММ

7 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

У Генштабі уточнили, що ці дані уточнюються, а підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.

Війна Росії проти України триває 13-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.