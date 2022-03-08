Авіаудар по Калинівці на Київщині: російська ракета потрапила в склади 

У селищі Калинівка на Київщині російська ракета потрапила в склади з промисловими товарами та побутовою хімією, повідомили в поліції Київської області.

Радник голови МВС України Антон Геращенко написав у телеграмі, що українська ППО збила крилату ракету російських військ «Калібр» над Калинівкою. За його словами, уламки впали на Митний склад під Києвом.

Як повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, о 15:49 у селі Калинівка Броварського району внаслідок обстрілу зруйнувались два склади. Виникла пожежа на площі 2 тисяч метрів квадратних. О 17:05 пожежу локалізували на площі 1 тисяча квадратних метрів.

За інформацією ДСНС, жертв та постраждалих немає.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.