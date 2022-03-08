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Українські військові готуються до оборони на околицях Києва зі сходу та півночі – фотогалерея

У Генеральному штабі Збройних сил України за підсумками 12-го дня російського вторгнення в Україну повідомили, що війська Росії прагнуть, зокрема, оточити Київ з подальшим його захопленням.

Раніше, 5 березня, голова військової адміністрації Києва, генерал-майор Микола Жирнов назвав столицю України головним об’єктом для оборони на сьогодні. «Ми перетворимо кожен квартал, вулицю і будинок у неприступну фортецю», – наголосив він.
На околицях Києва військові ЗСУ готуються оборонятися зі сходу та півночі. Околиці Києва, 8 березня 2022 року
1 На околицях Києва військові ЗСУ готуються оборонятися зі сходу та півночі. Околиці Києва, 8 березня 2022 року
Околиці Києва, 8 березня 2022 року
2 Околиці Києва, 8 березня 2022 року
Околиці Києва, 8 березня 2022 року
3 Околиці Києва, 8 березня 2022 року
На околицях Києва військові ЗСУ готуються оборонятися зі сходу та півночі. Околиці Києва, 8 березня 2022 року
4 На околицях Києва військові ЗСУ готуються оборонятися зі сходу та півночі. Околиці Києва, 8 березня 2022 року
Околиці Києва, 8 березня 2022 року
5 Околиці Києва, 8 березня 2022 року
На околицях Києва військові ЗСУ готуються оборонятися зі сходу та півночі. Околиці Києва, 8 березня 2022 року
6 На околицях Києва військові ЗСУ готуються оборонятися зі сходу та півночі. Околиці Києва, 8 березня 2022 року
Околиці Києва, 8 березня 2022 року
7 Околиці Києва, 8 березня 2022 року
Українські військові готуються оборонятися на околицях Києва зі Сходу та Півночі. Околиці Києва, 8 березня 2022 року
8 Українські військові готуються оборонятися на околицях Києва зі Сходу та Півночі. Околиці Києва, 8 березня 2022 року
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Мар'ян Кушнір

Кореспондент Радіо Свобода з 2015 року 

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