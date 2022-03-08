Українські військові готуються до оборони на околицях Києва зі сходу та півночі – фотогалерея

У Генеральному штабі Збройних сил України за підсумками 12-го дня російського вторгнення в Україну повідомили, що війська Росії прагнуть, зокрема, оточити Київ з подальшим його захопленням.
Раніше, 5 березня, голова військової адміністрації Києва, генерал-майор Микола Жирнов назвав столицю України головним об’єктом для оборони на сьогодні. «Ми перетворимо кожен квартал, вулицю і будинок у неприступну фортецю», – наголосив він.
Раніше, 5 березня, голова військової адміністрації Києва, генерал-майор Микола Жирнов назвав столицю України головним об’єктом для оборони на сьогодні. «Ми перетворимо кожен квартал, вулицю і будинок у неприступну фортецю», – наголосив він.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ