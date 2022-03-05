«Ми перетворимо кожен квартал, вулицю і будинок у неприступну фортецю» – голова ВЦА Києва Жирнов

Голова військової адміністрації Києва, генерал-майор Микола Жирнов назвав столицю головним об’єктом для оборони на сьогодні.

«Київ – це важливий обʼєкт, номер один для ворога. Але це й обʼєкт номер один для оборони», – сказав Жирнов у включенні телеканалу «Рада».

Він розповів, як проходить підготовка до захисту та оборони столиці.

«Ми встановлюємо блокпости, опорні пункти та мінуємо обʼєкти. Працюють наші військові інженери, допомагають все налаштовувати і збудувати. Ми перетворимо кожен квартал і кожну вулицю та будинок у неприступну фортецю. Впевнені, що ворог не пройде до нашого міста. Ми робимо все, щоб створити для окупанта справжнє пекло», – заявив Жирнов.

Президент України Володимир Зеленський призначив генерала Миколу Жирнова головою військової адміністрації у Києві 1 березня.

Українська влада заявляє, що Київ для російських військ зараз є однією з найбільших мішеней. Також громадян неодноразово попереджали про діяльність диверсійних груп у столиці.