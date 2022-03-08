Омбудсмен: від початку вторгнення Росії в Україні загинула 41 дитина, 76 – поранені

Від початку вторгнення Російської Федерації в Україні станом на 12-у годину 8 березня загинула 41 дитина, 76 – поранені, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Правоохоронцями Дніпропетровщини з Харкова евакуйовано ще 300 людей. Серед врятованих – матір з трьома дітьми, які вночі потрапили під обстріл російської артилерії. За результатами обстрілу від ударної хвилі постраждав один з її малюків. Також під час розмови з поліцейськими жінка повідомила, що на їх очах загинула сусідська дитина», – написала Денісова у повідомленні в фейсбуці.

За її даними, у місті Дергачі в Харківській області під час обстрілу російської армії було завдано ударів по Дергачівському ліцею № 3 і житлових кварталах міста, щонайменше три людини загинули, 15 поранені, в тому числі 4-річна дитина.

«Сьогодні зранку стало відомо ще про 4 поранених цивільних у Донецькій області, у тому числі постраждав 14-річний хлопець. Досі неможливо встановити кількість убитих і поранених у містах Маріуполь і Волноваха. Ці міста залишаються заблокованими російськими окупаційними військами», – йдеться в повідомленні.

«Вкотре окупантом обстріляне мирне населення Миколаєва. Цього разу окупанти накрили артилерією житловий мікрорайон Балабанівка у південній частині міста: пошкоджено 60 будинків. Більшість бомб були касетними, забороненими Женевською конвенцією 1949 року для використання у всьому світі», – додала омбудсмен.

За її словами, російські військові в Харкові атакували «близько 30 загальноосвітніх шкіл, 27 дитячих садків, 5 закладів вищої освіти, дитячі інтернати».

Денісова наголосила, що дії російських військ є «прямим порушенням Гаазької і Женевської конвенцій», закликала міжнародну спільноту і правозахисні організації «вжити всіх можливих заходів для припинення нападу РФ», а країни НАТО – закрити небо.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.