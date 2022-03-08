У Мелітополі, Токмаку і Бердянську тривають протести проти російських військових

У Запорізькій області продовжуються акції протесту цивільного населення у містах, які опинилися під контролем російських військ. Так, у Мелітополі відбулася хода городян центром міста з українськими прапорами, про що повідомляє на своєму телеграм-каналів один із місцевих сайтів.

Другий день поспіль тривають протести жителів Токмака, повідомляє в соцмережах депутат Запорізької облради Аскад Ашурбеков. На зробленій ним трансляції з місця події видно, як люди з національними прапорами скандують «Токмак – це Україна».

Тривають акції проти російської військової присутності і в Бердянську. Фото з мітингу в центрі міста оприлюднив в соцмережах один із місцевий інтернет-ресурсів.

Наразі також відомо про спроби у Запорізькій області російських військових схилити до співпраці керівників захоплених міст, які відмовилися працювати під їхнім контролем. Так, в.о. мера Бердянська Олександр Свідло 8 березня повідомив, що російські військові прийшли до оперативного штабу керівництва міста, який працює не в адмінбудівлі мерії після того, як її зайняли російські військові.

«Збройні сили РФ оглянули будівлю і переконалися, що в ній немає озброєних людей. Сказали, що їхня мета провести розмову зі мною і що їм необхідно вибудувати співпрацю з місцевою владою. Військові ще раз задекларували, що не будуть чіпати мирне населення. У той же час сказали, що якщо не буде співпраці з ними місцевої влади, то вони будуть шукати альтернативу. Я сказав, що перебуваю на території України, я представляю місцеву владу українського міста, про жодну співпрацю не може йтися», – заявив Олександр Свідло.

8 березня у Бердянську також, за повідомленнями керівництва міста, російські військові захопили місцеву радіостанцію «Азовська хвиля». Паралельно, за даними СБУ в Запорізькій області, в місті поширюють листівки, в яких йдеться про необхідність приєднання України до складу Російської Федерації.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».