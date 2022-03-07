У Запорізькій області тривають протести проти російських військових

На території Запорізької області тривають протести жителів населених пунктів, які опинилися під контролем російських військових. Близько тижня на відповідні акції збираються жителі Мелітополя.

Активісти ухвалили рішення, що містяни виходитимуть на мітинги щодня опівдні доти, поки російські військові не залишать Мелітополь. Про проведення акції 7 березня у місті наразі повідомляє місцева активістка Ольга Гайсумова. За її даними, на акцію зібралося близько чотирьох тисяч мелітопольців.

7 березня на протест проти російських військ вийшли і жителі Токмака Запорізької області. Пряму трансляцію з події у соцмережах вів депутат Запорізької обласної ради родом із Токмака Аскад Ашурбеков. Учасник акції зібралися в центрі міста з національними прапорами та скандували «Домой», «Токмак – це Україна».

Війна Росії проти України триває вже 12-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». За даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії перевищують 11 тисяч особового складу.

Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.