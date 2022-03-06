Бердянськ: «Україна повинна встояти під Маріуполем, щоб не втратити весь південь»

Бердянськ після нового вторгнення російської армії фактично зараз перебуває під її контролем. У місті відносно спокійно. Місцева влада щоденно підкреслює, що Бердянськ – це Україна, а жителі виходять на мирні протести у відповідь на роздачу російськими військовими так званої «гуманітарної допомоги». Більше тривоги бердянцям додає ситуація в сусідньому Маріуполі, який перебуває в блокаді з запеклими боями майже тиждень. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» зазначив, що «втрата Маріуполя матиме катастрофічні наслідки».

– Що зараз відбувається у Бердянську?

– У Бердянську станом на сьогодні, на превелике щастя, тієї жахливої ситуації, яка є в інших містах, в тому числі Маріуполі, що стосується обстрілів, що стосується такої повномасштабної війни, немає. Місто і органи влади (точніше – адміністративні будівлі) з перших днів і до сьогодні залишаються окупованими російськими військами. Як вони себе називають, що вони є «військовою поліцією». Почали роздавати так звану «гуманітарну допомогу», але роблять це трохи за іншим сценарієм, ніж в Мелітополі та Херсоні, бо в Мелітополі, вочевидь, це робиться для картинки, під камери (російського телебачення – ред.). Бо стоять ці вантажні автомобілі із прапорами російськими, і це відбувається десь на площі, щоб дійсно був гарний кадр для їхньої пропаганди.

– А в Бердянську як?

– Вони приїхали в кілька точок із роздачею «гуманітарки». У нагірній частині міста – там, де великий спальний житловий мікрорайон. Вони приїхали, просто поставили свій «Урал», не білий, а такий повноцінно військовий, із літерою «Z» на борту. Здається, без прапорів. Але він так стояв, знаєте, нецікаво для картинки: у дворі (супермаркету – ред.) АТБ, біля забору. Його погано було видно, але сформувалася така велика черга, і бабці, і трохи молодих, – були різні люди. І, звичайно ж, на цій парковці АТБ одразу ж утворився Майдан: проукраїнські активісти прийшли, нагадували, що повинен робити російський воєнний корабель, хто такий Путін (вигукували кричалки – ред.), нагадували, що у нас війна і брати харчі в людей зі зброєю – це така собі «гуманітарка» тощо.



– Чисельність можете сказати, кого було більше – тих, хто був на проукраїнському мітингу, чи все ж таки люди, які прийшли за російською «гуманітаркою»?

– Там, де спальний район, там, звісно ж, мешканці дев’ятиповерхівок побачили, швидко розійшлася інформація – і був такий момент, я впевнений, що черга була більша, аніж кількість проукраїнських мітингарів. Але в іншій точці, біля будівлі міської ради, була така ж абсолютно акція з роздачі «гуманітарки», там зібрався Майдан (і ця будівля міської ради є теж окупованою). Там у дворі було набагато гарніше, але ніби камер російських не було. Ніби. Але я не можу точно стверджувати. Там зібрався Майдан точно у більшій кількості, ніж ті, хто прийшов отримати «гуманітарку». І Майдан розігнав це зібрання, то «Урал» поїхав, «гуманітарку» закинули й закрили тентом.

– Як ви вважаєте, які настрої в Бердянську? Тобто це буде опір російським військовим? Чи місто готове перебувати під їхнім контролем?

– Міська влада і районна влада, яку я представляю, продовжуємо працювати, перебуваючи у фізичній окупації. Тобто міською владою організовано і широкий волонтерський центр, організовано, практично я вважаю неймовірно, громадський транспорт. Це дуже важливо. Відновлено роботу ринку.

– Які ваші прогнози щодо подальших дій російської влади та російських військових? Є така думка, що вони можуть далі прокладати суходолом коридор до Криму?

Після Маріуполя вони (російські війська – ред.) хочуть взятися за Запоріжжя. Це в планах, це очевидно й зрозуміло

– Тут прогнозувати неможливо саме з цієї точки. Це питання дуже залежить від ситуації, що є на кількох умовних фронтах: Харків, Маріуполь. Від цього дуже залежить, бо в нас тут осідають переважно підрозділи забезпечення, через нас переважно йдуть в один та інший бік бензовози, ремонтні бригади, особовий склад. Наші південні краї задіяні для того, що було забезпечення їх на «передку» (передовій – ред.), росіян маю на увазі. Тут активна фаза (бойових дій – ред.) – це, по суті, Маріуполь. Якщо ляже Маріуполь, це буде «хана» півдню України, це буде «хана». Я думаю, що до Харкова буде набагато простіше дістатися, бо після Маріуполя вони хочуть взятися за Запоріжжя. Це в планах, це очевидно й зрозуміло. І якщо ми втратимо Маріуполь, це буде мати катастрофічні наслідки, але я розумію, що росіяни потрапляють в пастки, і українське військо робить дива.

– Що українська влада може зробити для Бердянська?

– Українська влада повинна встояти під Маріуполем, українська влада повинна відвоювати, відбити Харків і, звісно, українська влада повинна втримати Київ – це взагалі не обговорюється, це столиця.

Війна Росії проти України триває вже 11-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». За даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії перевищують 11 тисяч особового складу. Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Під контролем Росії наразі перебувають, зокрема, міста Херсон, Мелітополь. Однак місцеве населення у Херсоні протестує проти дій військових Росії.

Акції протесту проти вторгнення російських військ відбулися 5 березня в Херсоні, Мелітополі, Бердянську.