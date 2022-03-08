Виплати допомоги вразливим групам подовжать без звернення до відповідних органів – Шмигаль

Соціальну допомогу низці вразливих верств населення подовжуватимуть без небхідності звертатися до органів соціального захисту. Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у зверненні 8 березня.

За його словами, відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.

«Уряд ухвалив рішення, що допомога малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям, дітям з тяжкими захворюваннями, виплати внутрішньо переміщеним особам будуть продовжені без необхідності звертатися до органів соцзахисту», – заявив він.

Читайте також: Велика Британія виділить 100 мільйонів доларів на допомогу Україні

Крім того, за словами прем’єра, уряд змінив порядок нарахування пільг і субсидій:

«Якщо місцеві органи соцзахисту не зможуть виконувати свої функції, всі виплати будуть здійснені безпосередньо Міністерством соціальної політики через «Ощадбанк», навіть якщо в отримувачів відкриті рахунки в інших банках».

Шмигаль повторив свій заклик до переходу на економіку воєнного стану, звернувшись до тих, хто не залучений до бойових дій.

Читайте також: У Visa та Mastercard «лишилися лазівки» для роботи в Росії – Кулеба

«У часи війни складно займатись буденною роботою, хочеться бачити свій особистий вклад в перемогу тут і зараз. Але кожен має бути на своєму місці. Це також героїзм – побороти себе і в умовах постійних повітряних тривог, переживань за рідних, стресу, щодня йти на роботу і робити свою справу. Всі ви герої, тому що працюєте у своїй державі під час війни», – сказав голова уряду.

Президент України Володимир Зеленський 7 березня заявив, що уряд розробив план підтримки бізнесу на час війни, який звільняє від сплати низки податків на період воєнного стану і мінімум на рік після його завершення.