Байден може оголосити про нові заходи проти Росії 8 березня – медіа

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 8 березня виступить із заявою, повідомляє Білий дім.

За повідомленням, виступ президента очікується о 17:45 за київським часом. Адміністрація президента США не наводить інших деталей, але низка американських медіа з посиланням на свої джерела заявляють, що Байден оголосить про заборону імпорту російських енергоносіїв.

Президент України Володимир Зеленський кілька разів звертався до Заходу з проханням припинити імпорт із Росії енергоносіїв, які є основним джерелом доходу Москви.

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Близько 8% імпорту нафти Сполученими Штатами надходить з Росії, хоча країна не імпортує російський природний газ. Раніше Байден опирався обмеженням, спрямованим на енергетичний сектор, заявляючи, що не хоче зашкодити споживачам США через крок, який, ймовірно, спричинить підвищення вартості палива.

Незрозуміло, чи вдасться Європейський Союз до подібного кроку, оскільки він сильно залежить від поставок російського палива. Близько третини споживання природного газу в Європі припадає на російський імпорт.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 6 березня повідомив, що Вашингтон розглядає можливість відмови від імпорту російської нафти.