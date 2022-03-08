Зеленський: звертатимусь до народів світу, якщо лідери не докладуть усіх зусиль, щоб зупинити війну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що звернеться безпосередньо до «народів світу», якщо лідери не зроблять усе можливе, щоби припинити війну Росії проти України.

«Я буду звертатися безпосередньо до народів світу, якщо лідери світу не докладатимуть усіх зусиль, щоб зупинити цю війну. Цей геноцид. Звісно, ми продовжуємо говорити з партнерами. З лідерами, парламентарями всіх країн, які знають, як допомогти Україні. У нас дуже насичена переговорна доба… Але є речі, які вирішуються не в переговорах, які не залежать безпосередньо від нас. А тільки – від людяності, яка має перемогти у провідних столицях. Має перемогти страх, будь-які вигоди», – сказав Зеленський у зверненні 8 березня.

Він вкотре наголосив на важливості закриття неба над Україною для російської військової авіації.

«У Маріуполі вперше за десятки років, вперше, мабуть, із часів вторгнення нацистів, від зневоднення померла дитинка. Почуйте мене, сьогодні, шановні партнери! Від зневоднення померла дитина. У 2022 році! Ми боремось вже тринадцятий день. Знищуємо окупантів всюди, де можемо. Всюди. Але є небо. Сотні російських крилатих ракет. Сотні бойових літаків окупантів. Сотні гвинтокрилів», – сказав президент.

За словами Зеленського, «Росія за минулі 30 років не втратила стільки авіаційної техніки, скільки за ці 13 днів в Україні, але у них ще достатньо машин для вбивства».

«Провина за кожну смерть кожної людини в Україні від авіаударів та в заблокованих містах – безумовно, на російській державі, на російських військових. На тих, хто віддає і хто виконує злочинні накази. Хто порушує всі правила ведення війни. Хто свідомо знищує Український народ. Провина – на окупантах. Але відповідальність за це – і на тих, хто вже 13 днів не може ухвалити десь там, на заході, десь там у кабінетах очевидно необхідне рішення. На тих, хто досі не убезпечив українське небо від російських вбивць», – наголосив він.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.