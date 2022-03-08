Війська РФ почали атаку в напрямку гумкоридору в Маріуполі – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил заявляють, що російські війська розпочали атаку у напрямку гуманітарного коридору в Маріуполі.

«Для евакуації мирних мешканців Маріуполя по єдиному маршруту, оборонцями міста було вжито ряд заходів: розчищено дороги від мін, знято інженерні загородження тощо. Проте, окупанти не випустили дітей, жінок, літніх людей з міста. Ворог розпочав атаку саме в напрямку гуманітарного коридору», – йдеться в повідомленні.

Раніше у Запорізькій ОВА повідомили, що із Запоріжжя до Маріуполя виїхали автобуси для евакуації, а також відправлено гуманітарний вантаж.

Евакуація цивільного населення 8 березня відбувається в Сумах після того, як в уряді України повідомили про погодження з російською стороною гуманітарного коридору для цього напрямку.

Напередодні міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила про необхідність забезпечення евакуацію мирних жителів Маріуполя, які «потрапили у пастку російського штурму».

Організація наголошує, що містяни кілька днів не мають доступу до водопроводу, електрики, тепла і належного зв’язку, «живучи під постійною загрозою російських бомбардувань».

«І російським, і українським силам треба вжити необхідних кроків, щоб дозволити мирним жителям безпечно залишити місто і забезпечити задоволення основних потреб цивільних осіб», – заявив дослідник криз та конфліктів HRW Джонатан Педно.

Він додав, що понад 200 тисяч мирних жителів, які опинилися в пастці у Маріуполі, стикаються з «подвійною небезпекою – безперервними обстрілами і все більш гострою нестачею чистої води».

Маріуполь із 3 березня залишається без електроенергії, води й опалення, у місті також практично відсутній мобільний зв’язок.

Спроби евакуювати мирних жителів з Маріуполя 5 і 6 березня зірвалися, бо російські війська продовжили обстріли, попри обіцянки. При цьому Росія звинуватила українську сторону в тому, що створити гуманітарний коридор не вдалося.