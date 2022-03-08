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Японія запровадила санкції проти РФ: заборонила експорт нафтопереробного обладнання

Японія. Під час акції проти агресії Росії щодо України. Токіо, 4 березня 2022 року

Японія запровадила заборону на експорт до Росії нафтопереробного обладнання й заморозила активи ще 32 російських і білоруських чиновників і олігархів після вторгнення РФ в Україну, повідомив уряд країни.

У списку також – 12 організацій Росії і Білорусі.

Серед 20 росіян, які потрапили до санкційного списку, – речник президента РФ Дмитро Пєсков, перший заступник керівника адміністрації президента Сергій Кирієнко, заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, голова Чечні Рамзан Кадиров.

Крім того, до списку включено російських бізнесменів, включаючи братів Ротенбергів, Геннадія Тимченка, Алішера Усманова.

Також санкції запроваджено щодо двох організацій – «Агентства інтернет-досліджень» і ПВК «Вагнер».

Як повідомляє Reuters, Японія також забороняє експорт предметів загального призначення для Білорусі, які можуть використовуватися її військовими.

Росію позбавлять головного ресурсу (відеоблог)
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Росію позбавлять головного ресурсу (відеоблог)

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