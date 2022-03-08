Українці подали понад 700 тисяч заяв на отримання допомоги в 6500 грн – Федоров

Міністерство цифрової трансформації України отримало від українців понад 700 тисяч заяв на виплату 6500 гривень держпідтримки через застосунок «Дія», повідомив міністр Михайло Федоров.

«Зранку запустили послугу і вже прийняли більше ніж 700 000 заяв на «єПідтримку». Грошова допомога становить 6 500 грн. Хто може її отримати? Наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп», – написав Федоров у фейсбуці 8 березня.

За його словами, виплата спрямована на те, щоб підтримати населення у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії.

«Також це підтримає ФОПів, які не можуть забезпечувати себе через початок війни. Подавайтесь через застосунок «Дія». Кошти можна витратити на будь-що», – додав він.

7 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд розробив план підтримки бізнесу на час війни, який звільняє від сплати низки податків на період воєнного стану і мінімум на рік після його завершення.

Крім того, за словами голови держави, відтерміновується сплата податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити.