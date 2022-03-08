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Українці подали понад 700 тисяч заяв на отримання допомоги в 6500 грн – Федоров

Подати заявку на отримання допомоги можна через застосунок «Дія»

Міністерство цифрової трансформації України отримало від українців понад 700 тисяч заяв на виплату 6500 гривень держпідтримки через застосунок «Дія», повідомив міністр Михайло Федоров.

«Зранку запустили послугу і вже прийняли більше ніж 700 000 заяв на «єПідтримку». Грошова допомога становить 6 500 грн. Хто може її отримати? Наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп», – написав Федоров у фейсбуці 8 березня.

За його словами, виплата спрямована на те, щоб підтримати населення у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії.

«Також це підтримає ФОПів, які не можуть забезпечувати себе через початок війни. Подавайтесь через застосунок «Дія». Кошти можна витратити на будь-що», – додав він.

7 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд розробив план підтримки бізнесу на час війни, який звільняє від сплати низки податків на період воєнного стану і мінімум на рік після його завершення.

Крім того, за словами голови держави, відтерміновується сплата податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити.

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