Шкарлет: учителям мають виплатити повну зарплату за лютий і за можливості – березневий аванс

Українські вчителі, попри вимушене припинення навчального процесу з 24 лютого, мають у повному обсязі отримати заробітну зарплату за лютий, а за можливості – також за першу половину березня (аванс). З таким проханням до керівників органів влади та місцевого самоврядування звернувся міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Станом на 5 березня Держказначейство перерахувало 50% обсягу освітньої субвенції за березень на рахунки місцевих бюджетів, ідеться в офіційному листі Міністерства освіти і науки. Перерахування решти 50% обсягу субвенції за березень згідно з розписом державного бюджету буде здійснено Казначейством на рахунки усіх місцевих бюджетів 11 березня.

Також міністр освіти та науки наголосив на необхідності відновити освітній процес після двотижневих канікул, що тривають в Україні від початку російської агресії. У багатьох регіонах України станом на 7 березня ухвалити це рішення усе ще неможливо.

В Україні воєнний стан запроваджений 24 лютого після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку того дня президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».