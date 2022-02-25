Освітній процес в Україні зупиняють на два тижні – міністр

Міністерство освіти і науки України рекомендує всім навчальним закладам припинити освітній процес та оголосити канікули на два тижні. Про це повідомив міністр Сергій Шкарлет.

Він поінформував, що з метою убезпечення всіх учасників освітнього процесу 25 лютого направили листи «керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій і керівникам закладів фахової передвищої та вищої освіти» з відповідною рекомендацією.

«Звертаюся до всіх із закликом не панікувати та слідувати рекомендаціям державних і місцевих органів влади, а також правоохоронців», – наголосив Шкарлет.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Через ракетні удари люди змушені шукати порятунку в підвалах і бомбосховищах. В Україні за добу через обстріли з боку російських військ загинули двоє дітей, обстріляні 33 цивільні об’єкти, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. 24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.