Влада повідомила про втрати серед цивільних на Київщині

У Київській області 25 лютого через обстріли російських військ загинули четверо мирних мешканців, ще півтора десятка людей дістали поранення, повідомила пресслужба Київської облдержадміністрації. Згідно з повідомленням, цивільні загинули в Поліссі, Мар’янівці та Гаврилівці.

«У Мар’янівці, що у Вишгородському районі, ворожі сили цинічно нанесли авіаудар по мирних жителях. Станом на зараз підтвердилася інформація щодо чотирьох вбитих та понад 15 поранених», – ідеться в повідомленні.

Остаточну кількість жертв серед цивільних ще уточнюють. Однак в адмінстрації заявляють, що загалом ситуація на Київщині «повністю контрольована».

Водночас Міністерство внутрішніх справ повідомило, що в Києві виявлені і знищені всі диверсійні групи, а в місто заходить українська військова техніка.

За даними МВС, у Києві роздали 18 тисяч автоматів: «всім добровольцям, усім тим, хто хоче захищати нашу столицю зі зброєю в руках».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.