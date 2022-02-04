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МОН скасував наказ про повторні вибори президента Могилянки – Шкарлет

«Ухвалене рішення про невтручання уряду, зокрема в особі МОН, у вказану процедуру»

Міністерство освіти і науки скасувало свій наказ про оголошення повторних виборів президента Національного університету «Києво-Могилянська академія», повідомив очільник МОН Сергій Шкарлет у своєму телеграм-каналі в ніч на 4 лютого.

За його словами, таке рішення ухвалили за підсумками наради «під головуванням прем’єр-міністра України за участі голови Верховної Ради України, народних депутатів і спільноти НаУКМА».

«Процес і результати волевиявлення спільноти НаУКМА під час останнього туру виборів президента закладу будуть у подальшому опрацьовані робочою групою на чолі з почесним президентом НаУКМА В’ячеславом Брюховецьким», – йдеться в повідомленні.

«Ухвалене рішення про невтручання уряду, зокрема в особі МОН, у вказану процедуру. А запропоновані робочою групою варіанти вирішення ситуації від імені спільноти Національного університету «Києво-Могилянська академія» будуть вважатися такими, що виходять з повноважень та університетської автономії закладу, і будуть теж реалізовані», – додав Шкарлет.

Перед цим скасування наказу анонсував прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За словами голови уряду, на згаданій нараді він запевнив, що уряд «не втручається і не буде втручатися у виборчий процес НУ «Києво-Могилянська академія».

«Домовилися, що університетська спільнота створить робочу групу під патронатом почесного президента Києво-Могилянської академії В’ячеслава Брюховецького, щоб вирішити ситуацію у колективі вишу, аби уникнути в майбутньому довготривалих судових процесів», – додав він.

2 лютого Міністерство освіти і науки заявило, що оголошує повторні вибори президента Києво-Могилянської академії через нібито порушення законодавства на попередніх, які відбулися 27 січня.

У відповідь студенти оголосили страйк і вирішили вранці 4 лютого пікетувати Кабінет міністрів України із закликом «припинити свавілля МОН і підписати контракт з обраним президентом університету», а також відправити у відставку міністра освіти Сергія Шкарлета.

Читайте також: Вибори президента Могилянки: Квіт припускає звернення до суду, якщо МОН не підпише з ним контракт

Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергій Квіт, який був визнаний переможцем другого туру виборів 27 січня, раніше припустив у коментарі Радіо Свобода, що в разі відмови МОН підписати з ним контракт звернеться до суду.

Другий тур виборів президента Києво-Могилянської академії відбувся 27 січня. В ньому взяли участь Сергій Квіт та декан факультету економічних наук Олександра Гуменна. За підсумками голосування Квіт набрав 52,8% голосів.

Група експертів у правовому висновку щодо виборів повідомляє про інцидент, який стався в день виборів: близько десятка невідомих людей «спортивної статури» викрали одну скриньку з бюлетенями та влили в іншу зелену рідину. На місце викликали поліцію, яка склала протокол, згодом патрульні знайшли викрадену скриньку. Експерти дійшли висновку, що цей інцидент не вплинув на реальний результат виборів.

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