МОН заявило про повторне проведення виборів у Києво-Могилянській академії через «порушення» на попередніх

Міністерство освіти і науки оголосило проведення повторних виборів на посаду президента Національного університету «Києво-Могилянська академія». Про це йдеться в заяві МОН 2 лютого.

Це рішення у відомстві пояснили рекомендацією експертно-кадрової комісії. За повідомленням, комісія встановила «порушення законодавства України та Статуту університету в процесі проведення виборів НаУКМА» та рекомендувала оголосити конкурс на посаду президента знову.

«У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які володіють державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови (вільне володіння державною мовою першого або другого ступеня), мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років», – йдеться в заяві.

Термін подачі заяв – два місяці з моменту публікації. Міністерство оприлюднило перелік документів, які мають подати кандидати.

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Водночас голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергій Квіт, який був визнаний переможцем другого туру виборів 27 січня, раніше припустив у коментарі Радіо Свобода, що в разі відмови МОН підписати з ним контракт звернеться до суду.

Другий тур виборів президента Києво-Могилянської академії відбувся 27 січня. В ньому взяли участь Сергій Квіт та декан факультету економічних наук Олександра Гуменна. За підсумками голосування Квіт набрав 52,8% голосів.

Група експертів у правовому висновку щодо виборів повідомляє про інцидент, який стався в день виборів: близько десятка невідомих людей «спортивної статури» викрали одну скриньку з бюлетенями та влили в іншу зелену рідину. На місце викликали поліцію, яка склала протокол, згодом патрульні знайшли викрадену скриньку.

Експерти дійшли висновку, що цей інцидент не вплинув на реальний результат виборів. Згодом цю оцінку підтримало студентське самоврядування університету.

У 2020 році очолюване Сергієм Квітом Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти виявило плагіат у чотирьох роботах міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. Сам Шкарлет звинувачення відкидає. Він неодноразово заявляв, що плагіату в його роботах немає. У квітні 2021-го міністр оскаржив висновки НАЗЯВО через Окружний адміністративний суд, агентство заявило, що подаватиме апеляцію.