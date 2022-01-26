МОН рекомендує перевести всіх учнів 5-11 класів на дистанційне навчання

Міністерство освіти і науки України надіслало засновникам і керівникам закладів освіти листи, в яких рекомендує перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання через стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у деяких регіонах.

«Дистанційку» пропонують запровадити щонайменше на двв тижні.

Водночас у ПТУ радять перейти на навчання за дистанційною та/або змішаною формою.

«У закладах фахової передвищої, вищої освіти усіх форм власності та сфер управління запровадити дистанційне навчання від 27 січня до 25 лютого 2022 року, урахувавши необхідні зміни до графіка освітнього процесу та розкладу занять», – йдеться в повідомленні.

Незалежно від епідемічної ситуації, відвідування закладів освіти здобувачами дошкільної освіти, учнями спеціальних закладів освіти та 1-4 класів ЗЗСО дозволяється, вказує МОН.

Нині в Україні фіксують збільшення кількості хворих на COVID-19. За даними МОЗ, минулої доби захворіли понад 24 тисячі людей, із них 2 809 – діти.