5-11 класи у Львові перейдуть на дистанційне навчання з 24 січня – мер

Від 24 січня учні 5-11 класів львівських шкіл переходять на дистанційне навчання, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий після засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій.

За його словами, у такому форматі школярі вчитимуться два тижні.

Таке рішення ухвалили з огляду на ситуацію із захворюваністю на COVID-19 серед дітей, повідомив Садовий.

«Ситуація не просто загрозлива, такої динаміки ми ще у Львові за два роки не бачили», – сказав міський голова.

За його словами, рішення також стосується всіх гуртків, позашкільних форм навчання і музичних шкіл.

Щодо молодших класів – рішення ухвалюватимуть з понеділка.

Як повідомив Садовий, станом на ранок 21 січня 27 тисяч дітей не прийшли до шкіл, серед них майже 10 тисяч хворих, значна частина на самоізоляції.

За даними МОЗ, за добу 20 січня у Львівській області зафіксували 1 989 нових випадків захворювання на COVID-19.