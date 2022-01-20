У Чернівецькій області школи переводять на дистанційне навчання – ОДА

У Чернівецькій області з 21 січня школи переходять на дистанційне навчання через COVID-19, повідомила пресслужба обласної державної адміністрації.

«Онлайн-заняття запроваджують на два тижні. Таке рішення під час свого засідання ухвалила сьогодні, 20 січня, обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Такі заходи є вимушеними через різкий стрибок захворюваності на сезонні вірусні недуги та COVID-19», – йдеться в повідомленні ОДА у фейсбуці.

Раніше сьогодні міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні почався спалах СOVID-19, і епіцентром спалаху є західні регіони.

«В Україні за вчора вже зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків COVID-19. Це свідчить про те, що в країні розпочався спалах. Найбільш складна епідемічна ситуація – в Івано-Франківській області. Негативна динаміка вже спостерігається у Чернівецькій, Львівській і Тернопільській областях», – сказав Ляшко.

За даними МОЗ, в Україні за добу 19 січня виявили 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 2044 дитини і 492 медпрацівники. Ще 18 січня нових хворих було майже на 6 тисяч менше – 12 815.