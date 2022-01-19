В Україні виявили майже 13 тисяч нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні за добу 18 січня виявили 12 815 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 1422 дитини і 464 медпрацівники, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Минулої доби шпиталізували 2 401 людину, зафіксовано 5 413 одужань, 163 людини померли.

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Найбільше нових випадків виявили в Києві (1268) та на Прикарпатті (1575).

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли майже 3,8 мільйона людей, 98 712 людей померли.