Віталій Кличко вдруге захворів на COVID-19

Міський голова Києва Віталій Кличко вдруге захворів на коронавірусну інфекцію COVID-19 і пішов на самоізоляцію. Про це сам політик повідомив у фейсбуці.

«Отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Захворів уже вдруге. Оскільки вакцинований, сподіваюся на нескладний перебіг хвороби. Самоізолювався, лікуюся та працюю з дому. Будь ласка, бережіть себе! Бо вірус агресивний і розповсюджується швидко. Будьте обережними, якщо спілкуєтеся з великою кількістю людей чи відвідуєте публічні місця. Дотримуйтеся правил!» – закликав Кличко.

Уперше міський голова Києва перехворів на COVID-19 у жовтні 2020 року.

У листопаді 2021 року внаслідок COVID-19 помер колишній міський голова Києва Олександр Омельченко.