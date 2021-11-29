Кличко про Омельченка: він був старшим товаришем і багато в чому наставником

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у церемонії прощання з колишнім міським головою української столиці, депутатом Київради Олександром Омельченком, повідомляє офіційний портал Києва. Кличко назвав Омельченка «людиною, яка багато років свого життя працювала для нашого міста, змінювала його».

«Сан Санич, як ми його називали, любив Київ. А кияни – поважали Омельченка. Для мене він був старшим товаришем і багато в чому наставником. Завжди енергійний і завзятий, мудрий і з гумором, з великою цікавістю до життя і людей. Таким я пам’ятатиму Сан Санича. Світла пам’ять», – сказав Віталій Кличко під час церемонії прощання.

Церемонія в Колонній залі мерії, де кияни могли попрощатися з Олександром Омельченком, тривала до 13:30. Поховання відбувається на Байковому кладовищі.

Очільник Києва з 1996 року до 2006 року Олександр Омельченко помер 25 листопада від ускладнень після COVID-19. Останній місяць він перебував у лікарні.