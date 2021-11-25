«Розповідав мені про нюанси в управлінні столицею» – Кличко про смерть ексмера Омельченка

Мер столиці Віталій Кличко повідомив про смерть колишнього міського голови, депутата Київської міської ради Олександра Омельченка.

«Ми були знайомі багато років….Колись він відвідував мої і брата поєдинки. Потім розповідав мені про нюанси політики, зокрема, в управлінні столицею. Ми могли дискутувати, сперечатися, погоджуватися один з одним чи ні. Але Олександр Омельченко любив Київ і був, беззаперечно, одним з тих, хто творив його сучасну історію», – написав міський голова.

Він висловив співчуття родині Омельченка.

Раніше про смерть Омельченка повідомив колишній народний депутат Ігор Лисов.

Кличко повідомив 18 листопада, що колишній міський голова Києва, депутат Київради Олександр Омельченко госпіталізований через захворювання на COVID-19 «у непростому стані».

Омельченко був головою Київської міської державної адміністрації з 1996 по 2006 рік, з 1999-го по 2006-й був київським міським головою. Очолював фракцію «Єдність» у поточному скликанні Київради.