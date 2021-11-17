Переглядати тарифи на проїзд у Києві до кінця опалювального сезону не будуть – Кличко

Питання про перегляд тарифів на проїзд у столиці до кінця опалювального сезону не розглядатиметься, повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

«Я розумію, наскільки чутливим є питання вартості проїзду для киян. І зазначу, що винесене воно поки тільки на обговорення. Це – проєкт. А не ухвалене рішення. Як менеджер, я говорю про складну економічну ситуацію, в якій опинилося місто через енергетичну кризу та постійні борги центральної влади перед містом. Але як у мера Києва, у мене позиція наступна і чітка: Питання перегляду тарифів на проїзд у комунальному транспорті до кінця опалювального сезону розглядатися не буде», – написав Кличко.

Кличко заявив, що столична влада утримує ціни на проїзд у комунальному транспорті в кілька разів нижче собівартості. Тільки цього року дотація на міський транспорт становить 4,5 млрд грн з міського бюджету, сказав Кличко.

Напередодні перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що з 1 січня планують запровадити нові тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва. Це може відбутися після розпочатих громадських обговорень у форматі електронних консультацій, які триватимуть 15 днів, сказав він. Попередьно, вартість однієї поїздки складатиме 20 гривень, за наявності «Картки киянина» – 12 гривень.