20 грн за поїздку: із 1 січня у Києві планують підвищити ціну проїзду в громадському транспорті

Нові тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва планують запровадити з 1 січня 2022 року, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Це відбудеться після розпочатих сьогодні громадських обговорень у форматі електронних консультацій, які триватимуть 15 днів, сказав він.

Так, за даними Поворозника, одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 гривень у разі придбання разового квитка. У разі оплати проїзду з використанням багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина» вартість поїздки становитиме 12 гривень.

«Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки у комунальному транспорті становитиме від 15 до 20 грн: 15 грн при купівлі 50 поїздок, 20 грн – при купівлі 1-9 поїздок. Залишається також можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижками. Одна поїздка за проїзним квитком коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного. Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години», – пояснили у КМДА, запевнивши, що пільги для всіх соціально-вразливих категорій населення будуть збережені.

Микола Поворозник додав: «Наразі кияни мають можливість придбати наперед поїздки за ціною 6,50 грн і деякий час користуватися комунальним транспортом за старими цінами».

Посадовець пояснив, що столиця вимушена підвищити вартість проїзду у комунальному громадському транспорті, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпеку перевезення пасажирів. Це, каже Поворозник, пов’язано і зі значним зростанням вартості складових тарифу.

Останнє підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті у Києві було в 2018 році.