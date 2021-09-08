Скарги на контролерів, «зайці» та неуважні до роботи валідатора пасажири – КМДА про аудит е-квитка

У Київміськадміністрації повідомили про проведення аудиту роботи сервісу е-квитка на столичному транспорті. Директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олег Половинко розповів, що з одного боку, від моменту повного переходу на е-квиток у Києві збільшилась кількість скарг на контролерів, а з іншого – пасажири неуважні до принципу роботи валідатора при оплаті проїзду.

«Насамперед кількість скарг (на контролерів – ред.) пропорційно збільшилась через кількість користувачів... Окрім того, лишаються й «зайці», які намагаються проїхати безкоштовно. Коли контролери заходять у салон, вони блокують усі валідатори, а не дуже добросовісні пасажири не можуть – не хочуть сплатити і стверджують, що система не працює», – заявив Половинко.

Він зауважив, що інколи пасажир, коли підносить носій електронного квитка до валідатора, не звертає уваги на повідомлення, а валідатор можеі не прийняти е-квиток, а пасажир не бачить чи ігнорує це.

Також «Київпастранс» впроваджує нові інструкції для контролерів, розповів Половинко. Наприклад, якщо пасажир дійсно хотів провалідувати квиток, але через певні технічні причини йому це не вдалося, то контролер матиме змогу зателефонувати на лінію техпідтримки та дізнатись, чи дійсно пасажир намагався проплатити проїзд.

За даними КМДА, кількість валідацій е-квитками за «безпаперовий» період 2021 року, порівняно з минулим, виросла на понад 250%». З липня до вересня 2020 року було валідовано 24 млн е-квитків, тоді як за аналогічний період цього року – 65 млн.

14 липня цього року у Києві вийшли з обігу паперові квитки у громадському транспорті.