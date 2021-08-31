Стала відома причина вчорашніх проблем із купівлею е-квитків у Києві

У Київміськадміністрації озвучили причину вчорашніх проблем із купівлею транспортних е-квитків у столиці.

«Компанія-виробник програмного забезпечення АСОП разом із співробітниками ГІОЦ виявили, що вчора, 30 серпня, відбулася розсинхронізація службової бази даних і кластера. В результаті цього ядро квиткової системи не взаємодіяло із зовнішніми програмними компонентами. Зокрема, для пасажирів не функціонувала опція поповнення гаманців, транспортних карт і придбання одноразових QR-квитків. Оплата проїзду раніше купленими одноразовими QR-квитками або транспортними картами з уже придбаними поїздками відбувалася гарантовано і штатно», – йдеться в повідомленні.

У КМДА з посиланням на інженерів компанії-виробника заявили, що «вкрай складно повністю запобігти програмним або апаратним збоям усіх елементів такої великої системи».

«Експрес-аналіз перших годин роботи системи підтвердив, що всі дані цілі і неушкоджені, зокрема, інформація про поїздки пасажирів під час реанімації системи. В поведінку транспортних бортових комп’ютерів внесли зміни і перевірили стабільність роботи системи», – йдеться в повідомленні.

30 серпня у системі оплати за проїзд у Києві стався збій – головним чином це зачепило Київський метрополітен. У пасажирів виникли проблеми з поповненням транспортних карток та оплатою разових поїздок.

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Два місяці тому столиця повністю перейшла на електронні квитки в громадському транспорті. При цьому стало можливо оплатити проїзд в автобусах, тролейбусах та трамваях транспортною карткою.

За даними КМДА, за серпень транспортною картою оплатили проїзд 8 мільйонів разів у метро та понад 4 мільйони в наземному транспорті. QR-квитком скористались майже 4 млн разів в метро та 1,2 млн в автобусах, тролейбусах та трамваях.