У системі оплати за проїзд у Київському метрополітені стався збій, через що у пасажирів можуть бути проблеми з поповненням транспортних карток та оплатою разових поїздок, повідомила пресслужба підземки.

«Через технічні проблеми з серверами АСОП можливі складнощі з поповненням транспортних карток та придбанням разових поїздок... Усі придбані заздалегідь поїздки спрацьовують. Фахівці вже усунули причини технічного збою», – повідомили у метрополітені.

Два місяці тому столиця повністю перейшла на електронні квитки в громадському транспорті. При цьому стало можливо оплатити проїзд в автобусах, тролейбусах та трамваях транспортною карткою.

За даними КМДА, за серпень транспортною картою оплатили проїзд 8 мільйонів разів у метро та понад 4 мільйони в наземному транспорті. QR-квитком скористались майже 4 млн разів в метро та 1,2 млн в автобусах, тролейбусах та трамваях.