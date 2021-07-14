У Києві вийшли з обігу паперові квитки у громадському транспорті

Паперові квитки для проїзду в громадському транспорті виходять з обігу в Києві з 14 липня, столиця переходить на е-квитки. Про це раніше повідомила Київська міська державна адміністрація з посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс».

«Електронні квитки доступні через мобільний додаток та картку «Київ Цифровий», також їх можна придбати в терміналах самообслуговування, мережі «Т-кіоск», терміналах EasyPay, IBOX, 2click. QR-квитки також можна придбати в касах київського метрополітену», – мовиться у повідомленні.

У підприємстві нагадали, що першим на електронний квиток перейшов міський фунікулер з 14 вересня 2020 року. Згодом обіг паперових квитків припинився на Троєщинській лінії швидкісного трамваю та в міській електричці.

«Із 1 грудня повністю на електронний квиток перейшов швидкісний трамвай на Борщагівці. Наступним етапом стала відмова від паперових разових талонів у міських автобусах, тролейбусах та трамваях. Цей етап почався з 1 липня, паперові квитки остаточно вийдуть з обігу 14 липня», – повідомляє міська влада.

Крім того, у КМДА попереджають про посилення контролю за оплатою проїзду. Штраф за несплачений проїзд складає наразі 160 гривень.

Систему е-оплати в громадському транспорті в тестовому режимі запустили в Києві у 2018 році. Нині е-квиток працює в метрополітені і транспорті «Київпастрансу», повністю ж система мала запрацювати, зокрема в маршрутках, до 1 липня поточного року. Втім КМДА оприлюднила розпорядження, що е-квитки мають запрацювати на всіх маршрутах громадського транспорту в столиці до 1 січня 2023 року.